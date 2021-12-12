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2 araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Aralık 2021 Pazar 17:18
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2 araştırma görevlisi alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Beykent Üniversitesi 2547   sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 araştırma görevlisi alacak. Başvurular  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  ve/veya  posta  yoluyla  yapılmalıdır.  İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

İLAN.GOV.TR

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