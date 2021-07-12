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200 Erkek Öğrenci Alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 200 öğrenci alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:58
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200 Erkek Öğrenci Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci alınacaktır. 

Başvurular 12 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. 

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar;  www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan “2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nin ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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