Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1373
ALTIN
496.899
DOLAR
8.6934
STERLİN
12.0711
EURO
10.3635
2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı
2021 Yılı Proje ve...
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt...
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...

2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2021 Salı 09:47
0 Okunma
2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre 2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Başvuruları alınacak.

Ön yeterlik başvurusu, 14 Temmuz 2021 kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. T.B.M.M Ulus / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Son başvuru saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu
BM'den nadir hastalıkla mücadele eden ailelere umut ışığı
BM'den nadir hastalıkla mücadele eden ailelere umut ışığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans