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2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu

24 Eylül 2022 Cumartesi 14:22
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 28578 sayılı resmi gazetede 05/03/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren " Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik " hükümleri uyarınca, Komisyon Başkanlığımızca düzenlenecek olan 2023 yılı İstanbul İli Tercüman Listesine başvuru yapmak için başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler ilanda belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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