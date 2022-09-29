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2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
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2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru

29 Eylül 2022 Perşembe 14:54
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, 2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvurularına ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, "Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uyarınca Komisyon Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2023 yılı İstanbul İli Tercüman Listesine başvuru yapmak için başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler açıklandı.

Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenlerin 1 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Komisyon Başkanlığına veya Komisyon Başkanlığına gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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