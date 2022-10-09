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2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu

09 Ekim 2022 Pazar 13:20
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ceza Muhakemesi Kanununa göre 5 Mart 2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 2023 yılı için Komisyonumuzca düzenlenecek olan tercüman listesinin oluşturmasına esas olmak üzere aşağıda belirtilen diller ve işaret dili alanlarında tercüman tespitine ihtiyaç duyulmuştur.

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin 10 Ekim 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna veya Komisyonumuza gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden komisyonumuza gönderilecektir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca Komisyonumuza ulaştırılacaktır. 31 Ekim 2022 tarihinden sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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