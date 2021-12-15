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203 Sözleşmeli Personel Alınıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2021 Çarşamba 12:29
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203 Sözleşmeli Personel Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.  

Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 24 Aralık 2021 tarihinde saat:23:59’da sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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