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"2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak"

Bakan Kirişci: Gümüşhane Bahçecik Barajı, 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2022 Salı 16:25
"2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak"

GÜMÜŞHANE - ANKARA - Gümüşhane'nin Bahçecik Barajı’nda su tutma töreni yapıldı. Törene  video konferansla katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, barajın, 2050 yılına kadar bölge halkının su ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Kentte hizmete alınan toplamda 300 milyon TL’ye mal olan ve gövde yüksekliği 67 metre olan Bahçecik Barajı’nda 3,21 milyon metreküp su depolanması hedefleniyor. Yıllık olarak temin edeceği içme suyu miktarı 5,56 milyon metreküp olacak baraj ile kentin içme suyu probleminin çözülmesi de amaçlanıyor. Kent merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak barajda su tutma töreni yapıldı. Törene videokonferansla katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'ten, Bahçecik Barajı'na ilişkin bilgi aldı. Bakan Kirişci, barajın yüksekliğinin 67 metre, maliyetinin ise 300 milyon lira olduğunu belirterek, "Projenin bölge için gerçekten çok önemli olduğunun farkındayız. Gümüşhane Bahçecik Barajı, Gümüşhane il merkeziyle iletim hattı güzergahında bulunan yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Baraj kapsamındaki arıtmayla ilgili tesis projesine de bu yıl itibarıyla başlanacak. Bu 419 milyon liralık bir projenin 5,5 milyon metreküp yıllık kapasitesi olacak. 170 bin kişinin arıtılmış içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Su medeniyettir, vatandır, nimettir. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, su konusunda birtakım zorluklarımızın olduğunu bundan dolayı da suyu gerçekten idareli kullanmamız gerektiğini de her vesileyle dile getiriyorum" dedi.



‘GÜMÜŞHANEMİZE DAHA FAZLA HİZMET BİZİM İÇİN BÜYÜK ONURDUR’

Devlet Su İşleri (DSİ) olarak Gümüşhane’de bu zamana kadar 239 projenin gündemde olduğunu ve 147’sinin işletmeye alındığını, 40’nın inşaatının devam ettiğini, 29’nun ise proje aşamasında 23’nün de planlama aşamasında olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, “Gümüşhanemize daha fazla hizmet bizim için büyük bir onurdur, büyük bir mutluluktur. Çünkü her ilimiz olduğu gibi Gümüşhane’miz de bunu ziyadesiyle hak ediyor” diye konuştu.



Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de “Her daim aziz ve mübarek olan suyun günümüzde ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda dünyanın suya en çok ihtiyacı olduğu dönemde Gümüşhane’mizde de sıkıntılarını duyduğumuz içme suyu sıkıntısının da bu devasa proje ile birlikte giderilmiş olması Gümüşhane’miz açısından da çok önemli ve çok özellikli bir proje” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık’ın dua etmesinin ardından baraj kapağı indirilerek suyun tutulması için Vali Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av.Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, DSİ 22.Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan temsili butonlara bastı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Bahçecik BarajıSu Ihtiyacı
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