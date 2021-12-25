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21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 09:59
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21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacaktır. 

Başvurular her kadro için ilanda belirtilen birime 7 Ocak 2022 tarihine kadar yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.12.2021 10:02
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