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250 zabıta alınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 250 zabıta memuru alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:28
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250 zabıta alınacak

Ankara   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları   taşımak   kaydıyla,   belirtilen   boş   kadrolara   açıktan   atama   yoluyla   zabıta   memuru alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların;

14 Haziran’dan 30 Haziran’a kadar mesai  günlerinde  gerekli  belgeler  ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacakları belirtildi.

İlan ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 29.05.2021 13:35
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