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3 daimi işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:50
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3 daimi işçi alımı yapacak

İSTANBUL

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Kamu  Kurum ve Kuruluşlarına İşçi  Alınmasında Uygulanacak Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacak.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

2080 geçici, 3 daimi işçi alımı ayrıntılarını buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.05.2021 16:59
Anahtar Kelimeler:
KurumKamuIşçi AlımıOrman Genel Müdürlüğü
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