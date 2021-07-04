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3 itfaiye eri alacak

Bayat Belediye 3 itfaiye eri alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Temmuz 2021 Pazar 17:17
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3 itfaiye eri alacak

Çorum İli Bayat Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 3 itfaiye eri alınacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Bayat  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Bayat BelediyeItfaiye Eri
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