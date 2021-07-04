3 itfaiye eri alacak

Çorum İli Bayat Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 3 itfaiye eri alınacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Bayat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ