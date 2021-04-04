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3 öğretim üyesi alınacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alınacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2021 Pazar 13:18
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3 öğretim üyesi alınacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  gereğince akademik birimlere Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi istihdam edecek.

Adayların, Üniversitenin https://www.alanyahep.edu.tr sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah Emin  Paşa  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönergesi  ekinde  yer  alan değerlendirme  ölçütleri  formunun  aday  tarafından doldurulmuş ve  imzalanmış  hali  ile  birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecekler.

Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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