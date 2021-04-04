3 öğretim üyesi alınacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince akademik birimlere Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi istihdam edecek.

Adayların, Üniversitenin https://www.alanyahep.edu.tr sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecekler.

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