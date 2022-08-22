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3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı

22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:36
3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı

BURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 36'ncı yılında Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Umurbey Mahallesi’nde bulunan anıt mezarı başında, törenle anıldı.

Celal Bayar'ı anma törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, siyasi parti ilçe başkanları, daire ve kurum müdürleri ile Bayar ailesi katıldı. Törende Bayar'ın anıt mezarına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Bayar ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
3üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar
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