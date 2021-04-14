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34 adet taşınmaz kiraya verilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ait 34 adet taşınmaz kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Nisan 2021 Çarşamba 09:43
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34 adet taşınmaz kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, Mersin İli muhtelif İlçelerinde bulunan 34 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecek

İlanda belirtilen tabloda İli, İlçesi, Adası, Parseli, Kiralanacak Yüzölçümü, Adresi, Tahmini Yıllık Kira Bedelli, Kira Süresi, İhale Tarihi, Saati ve % 3 oranında geçici teminatı belirtilmiştir.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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