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36 Öğretmi Üyesi Alınıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Temmuz 2021 Salı 10:27
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36 Öğretmi Üyesi Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Burdur Mehmet Akif Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre ilanda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitenin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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