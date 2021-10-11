İSTANBUL - Araştırmalar, pandeminin çocuklarda ekran bağımlılığını artırdığını ve dikkat eksikliğine yol açtığını gösteriyor. Bu artışta 3T (telefon, tablet ve televizyon) canavarına yenik düşen ebeveynlerin büyük rolü olduğunu belirten Yükselen Zeka Yayınevi Kurucusu Sabri Yaradılmış, “3T canavarı çocukları esir alıyor. Ekrana maruz kalan çocukların gelişim alanlarında geri kalması ve bozukluklar yaşaması çok normal. Yalnızca bilişsel alanda değil diğer gelişim alanlarında da sorunlar yaşıyorlar” dedi.





Pandemiyle birlikte ekran başında geçirilen sürelerdeki artış, özellikle 3-6 yaş kategorisindeki çocukların gelişim sürecini olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmalar, ekran süresinin sınırlandırılmasının zorunlu hale geldiğini ortaya koyuyor. Calgary Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 24 ve 36 aylık bebeklerin ekran başında geçirdikleri süredeki artış nedeniyle davranışsal, bilişsel ve sosyal tarama testlerinde düşük performans sergilediklerini kanıtlıyor. 36 ayı aşan çocuklarda ise performansın daha da düştüğü belirtiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle giderek artan dikkat eksikliği sorununa karşı çocukların ekrandan tümüyle uzaklaştırılarak gelişimlerinin eğitim setleri ve oyunlarla desteklenmesi gerektiğini kaydeden Yükselen Zeka Yayınevi Kurucusu Sabri Yaradılmış, “Ebeveynler telefon, tablet ve televizyondan oluşan 3T canavarı yüzünden dikkat eksikliği yaşayan çocukları için çözüm arıyor. Eğitim setleri, çocukların dikkatini güçlendirme ve öğrenme becerilerini destekleme konusunda ebeveynlere kılavuzluk edebilir. Ancak tedavi edici bir etkisi yoktur. Bu hastalığın tedavisi ancak hekimler tarafından yapılır” dedi.





5 FARKLI GELİŞİM ALANINA ODAKLANILMALI





Çocuklarda giderek artan ekran bağımlılığına paralel olarak oluşan dikkat eksikliğinden yola çıkarak geliştirilen oyunlarda 5 farklı gelişim alanına odaklanılması gerektiğinin altını çizen Yaradılmış, “Bilişsel, psikomotor, dil ve konuşma, psikososyal duygusal ve öz bakım becerilerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar çocukların sağlıklı gelişimini destekliyor. Bu alanlardan herhangi birini ihmal eden oyunların çocuklar için hiçbir faydası yok” diye konuştu.





KOPYA OYUNLARA DİKKAT





Piyasada çok sayıda eğitici oyun geliştiren marka olduğunun altını çizen Yaradılmış, “Çocukların gelişim evreleri dikkate alınmadan üretilen yüzlerce oyuncak ve eğitim seti satışa sunuluyor. Bazı yerli firmalar yabancı oyun firmalarını kopyalıyor. Bunu yaparken de hukuki engellere takılmamak için oyundaki görev kartları ya da materyalleri değiştiriyorlar. Çocukları için ürün satın alırken, ebeveynlere çok iyi araştırma yapmalarını öneriyorum” sözleriyle aileleri uyardı.





İŞİN EVE TAŞINMASI 3T CANAVARINA KAPI ARALADI





Pandemi döneminde ebeveynlerin iş hayatının yarattığı stresi istemeden de olsa çocuklarına yansıttıklarını belirten Yaradılmış, “İş hayatının evlerden sürdürülmesi 3T canavarına kapı araladı. Ebeveynler, ‘Çocuğumun karnı doysun ya da uyusun da ben de işlerimi halledeyim’ diyerek telefon, tablet ve telefonu araç olmaktan çıkardı. Bu cihazları amaç olarak kullanan ebeveynler, üzücü sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Ekrana maruz bırakılan çocukların gelişim alanlarında geri kalması ve bozukluklar yaşaması çok normal. Bu çocuklarda sadece bilişsel alanda değil diğer gelişim alanlarında da sorunlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.





EBEVEYNLERDEN YARDIM ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR





Pandemi süresince ebeveynlerden çocukların yaşadığı dikkat eksikliği nedeniyle çok sayıda yardım çağrısı aldıklarını vurgulayan Yaradılmış, “Çocuklara yönelik geliştirilen oyun ve eğitim setlerimizde sadece dikkat eksikliğine odaklanmıyoruz. Tüm gelişim aşamalarını hedefleyen oyunlarımızla çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini destekliyoruz” dedi. Hangi yaş kategorisinde olursa olsun çocuklar için geliştirilen oyunların alanında uzmanların rol aldığı bir ekip tarafından hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Yaradılmış, “Yayın kurulumuzda psikologlar, sınıf ve branş öğretmenleri, rehberlik uzmanları, grafikerler, ressamlar yer alıyor. Tüm oyunlarımızı onların gözetiminde hazırlayarak çocuklar ve ebeveynlerle buluşturuyoruz” dedi.