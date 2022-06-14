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4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han'a Türk bayrağı işlendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Haziran 2022 Salı 14:03
4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han'a Türk bayrağı işlendi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak duyurduğu 4'üncü sondaj gemisi, kırmızı- beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi. 

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, 19 Mayıs Perşembe günü, Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Taşucu Limanı'nda bakıma alınan ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının 'Abdülhamid Han' olarak belirlendiğini söylediği 4'üncü sondaj gemisine, kırmızı- beyaza boyandıktan sonra Türk bayrağı işlendi. Gemiye ilerleyen günlerde de adı yazılacak. 

7'nci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak. Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan, 200 kişilik mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen 'Abdülhamid Han', işlemlerden sonra 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan 4'üncü gemi olacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
4üncü Sondaj GemisiTürk BayrağıAbdülhamid Han
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