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43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de 'dönüş' yoğunluğu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Temmuz 2021 Cuma 15:23
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43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de 'dönüş' yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşü ile birlikte trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan dönüş yoğunluğu, Kurban Bayramı'nın son gününde de devam ediyor. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleDönüş Yoğunluğu
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