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5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan liderler Konya'dan ayrıldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:48
5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan liderler Konya'dan ayrıldı

KONYA - Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenlerine katılan liderler, Konya'dan ayrıldı. 

Konya'da düzenlenen 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Açılış seremonisine katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye bugün Konya'dan ayrıldı. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir dizi ziyaret izin Karaman'a geçti. Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman da bugün saat 15.00 sıralarında kentten ayrılacak.

İslami Dayanışma Oyunları 18 Ağustos'ta sona erecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
5. İslami Dayanışma OyunlarıLiderler
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