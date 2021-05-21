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59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya veriyor

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya veriyor

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Mayıs 2021 Cuma 16:30
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59 adet taşınmazı ihaleyle kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve ilanda her türlü vasıfları yazılı 59 adet vakıf taşınmazlarının, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralaması yapılacak.

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının  ilgili hükümleri uyarınca  Açık Teklif Usulü yapılacak olup Kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacak.

Kiralaması yapılacak olan taşınmazların, ilçesi, konumu ve yüzölçümüyle birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihine buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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