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59 Akademik Personel Alınacak 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:56
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59 Akademik Personel Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre ilanda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alacaktır.

Üniversitenin Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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