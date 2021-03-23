5906 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kocaeli, Başiskele, Paşadağ Mahallesi, 2913 Ada, 3 Parsel, Bokludere Mevkii, 5906,25 m2 Tarla vasıflı taşınmazın 1/6 Hissesi satılacaktır.

Açık artırma suretiyle satışı yapılacak taşınmaz; Hürler caddesine cepheli ve bu caddenin doğusunda, Galip Erenoğlu caddesinin 85 metre kadar güney-doğusunda kalmaktadır.

468.333,34 TL kıymet biçilen taşınmazın birinci satışı 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ/ KOCAELİ adresinde 26/07/2021 günü saat 14:00 -14:05 arasında yapılacaktır.

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