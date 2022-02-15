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6 askeri şehit eden teröriste, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2022 Salı 13:37
6 askeri şehit eden teröriste, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis

ŞIRNAK - Şırnak- Van kara yolunun güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen 6 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden PKK’lı terörist Hüseyin Osmanpur, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şırnak- Van kara yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik 26 Eylül 2016'da PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Jandarma Astsubay Yunus Çiçek ile jandarma uzman çavuşlar Mehmet Alda, Süleyman Güneri, Tolga Özdinç ve Hüseyin Tosun ve Uzman Onbaşı Burak Perçin şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Saldırının faili teröristlerden Hüseyin Osmanpur, güvenlik güçlerinin kırsalda düzenlediği bir operasyonda yakalandı. Terörist Osmanpur hakkında Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hüseyin Osmanpur, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya katılan terörist Osmanpur, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Mütalaasını veren savcı, Osmanpur’un 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak Hüseyin Osmanpur’a, ‘Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet’, ‘kasten adam öldürme’ suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 32 kez 13 yıl, nitelikli yağma suçundan 6 kez 18 yıl ve ateşli silah kanununa muhalefet suçundan 7,5 yıl hapis cezası ile 15 bin TL para cezası verdi. Terörist Hüseyin Osmanpur toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis cezası aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
6 Askerin şehit Olduğu SaldırıPKKlı Terörist Hüseyin Osmanpur7 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet
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