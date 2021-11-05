Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,577.55
ALTIN
561.03
DOLAR
9.72
STERLİN
13.09
EURO
11.23
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...

6 ay sonra şehit sayılan Uzman Onbaşı Kaya için yeniden tören düzenlendi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Kasım 2021 Cuma 16:07
0 Okunma
6 ay sonra şehit sayılan Uzman Onbaşı Kaya için yeniden tören düzenlendi

GAZİANTEP - Kilis'te, uyurken silah arkadaşı Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı tarafından tüfekle başından vurularak hayatını kaybeden ve 6 ay sonra mahkeme kararıyla 'şehit' sayılan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın (23) naaşı, yeniden düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu'nda, 30 Nisan'da, Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı tarafından uyurken bilinmeyen nedenle tüfekle başından vurulan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, yaşamını yitirdi. Katırcı, daha sonra da tüfeği göğsüne dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın naaşı Gaziantep'te törenle toprağa verildi ancak ailesi oğullarına 'şehit' unvanının verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan inceleme ve soruşturma sonunda Mehmet Can Kaya mahkeme kararıyla 'şehit' sayıldı. Kararın ardından defnedildiği mezardan alınan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya için öğle saatlerinde Asri Mezarlık'taki şehitlikte yeniden tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, şehidin babası Oğur Kaya, annesi Feride Kaya ile yakınları ve bölge halkı katıldı. Törenin yapıldığı alanda yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döktü. Şehit Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın cenazesi,  törenin ardından yeniden toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
6 Ay Sonra şehit SayılanUzman Onbaşı KayaTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı
Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı
'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı
'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı
Seyir füzelerinin motor ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla sağlanacak
Seyir füzelerinin motor ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla sağlanacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans