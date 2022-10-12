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6'ncı Cumhurbaşkanı Korutürk, mezarı başında anıldı

12 Ekim 2022 Çarşamba 13:45
6'ncı Cumhurbaşkanı Korutürk, mezarı başında anıldı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, ölümünün 35'inci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Fahri Korutürk'ün 35'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı Tümamiral Mustafa Kaya, Ankara Vali Yamdımcısı Abdullah Dölek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Atalay ile birlikte Korutürk'ün oğulları Osman Zergün ve Hüseyin Salah Korutürk katıldı. Tören Korutürk'ün öz geçmişinin okunması ile başladı. Daha sonra Korutürk'ün mezarına, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Korutürk ailesi adına çelenk konuldu. Tören, saygı duruşunun ardından protokol üyelerinin aileye taziyeleri ile son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
6ncı Cumhurbaşkanı KorutürkAnma
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