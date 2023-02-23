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7 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Şubat 2023 Perşembe 10:28
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Ankara

Buna göre 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güngör, Tahran Büyükelçiliğine Hicabi Kırlangıç, Luanda Büyükelçiliğine Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, Addis Ababa Büyükelçiliğine Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcısı Berk Baran, Lizbon Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz, Astana Büyükelçiliğine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Kapucu ve Londra Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Osman Koray Ertaş atandı.

Öte yandan Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Luanda Büyükelçisi Alp Ay, Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker ve Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın merkeze alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni BüyükelçiAtamaResmi Gazete
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