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7 yıl süreyle kiraya verilecek

Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı işletme hakkı 7 yıl süreyle kiraya verilecek

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:55
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7 yıl süreyle kiraya verilecek

ANKARA

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İlanda yeri ve niteliği belirtilen, T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi, Günübirlik Kullanım Alanları, Saha Temizliği ve Saha Güvenliğinin 7 (yedi) yıl İşletmeciliği kiraya verilecek.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İstanbul Caddesi No: 98 İskitler-Altındağ/ANKARA adresinde ihale yapılacak olup ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.

Kiralama ihalesiyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Kelebekler VadisiTabiat ParkıKiraYeni Çağrı
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