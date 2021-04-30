76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 75 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü" ile, 76. sırada bulunan taşınmazın ise aynı Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ilanda belirtilen gün ve saatlerde satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazların ilçesi, mahallesi, konumu, büyüklüğü ve satış ihalesine katılabilme şartlarıyla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz