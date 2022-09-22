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8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı

22 Eylül 2022 Perşembe 12:41
8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı

ANKARA - Ankara'dan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a 1040 ton acil ihtiyaç malzemesi götürülecek 8'inci ve 9'uncu 'İyilik Trenleri' törenle uğurlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketi ile mücadele eden Pakistan'a yardım malzemesi götürecek 8'inci ve 9'uncu 'İyilik Trenleri' için Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdür Vekili Önder Bozkurt, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun katıldı. Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, yardımları nedeniyle Türk halkına teşekkür ettiğini söyleyerek, "Bu trenler yaklaşık 350 ton gıda yardımı taşıyor. Pakistan'da yaşanan gıda sorununa büyük bir yardımı dokunacak" dedi.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdür Vekili Önder Bozkurt, 4 ilden 'İyilik Trenleri'nin Pakistanlılar için hareket ettiğini belirterek, "Umut ediyoruz ki trenlerle giden yardım paketleri, hijyen kolileri, çadır ve battaniye gibi temel insani yardım malzemelerinin; bölgede selden etkilenen selzedelere, afetzedelere, Pakistanlılara yardımı dokunur. Temel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında onlara fayda ve kolaylıklar sağlar" dedi. 

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun da bugüne kadar 7 'İyilik Treni' ile 3 bin 690 ton yardım malzemesi taşındığına işaret ederek, "Biraz sonra iyiliğe uğurlayacağımız trenlerimiz İran'ın Zahedan İstasyonuna kadar olan toplam 3 bin 991 kilometre mesafe kat edecektir. Trenlerimizin ve içerisindeki yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ulaşması için trenin geçtiği güzergahtaki tüm demiryolcular canla başla gayret göstermektedir" açıklamasında bulundu. 

Konuşmaların ardından Pakistan'da hayatını kaybedenler için dua okundu ve toplam 1040 ton ağırlığında, 57 bin 266 koli gıda ve hijyen malzemesi taşıyan trenler uğurlandı. Trenler, İran'ın Zahedan İstasyonu'na kadar toplam 3 bin 991 kilometre mesafeyi 8 günde katedecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PakistanSel FelaketiIyilik TreniTürkiyeYardım
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