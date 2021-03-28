8 zabıta ve itfaiye eri alınacak

Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak. İlk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alacaktır.

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde alınacak zabıta ve itfaiye eri alımıyla ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilir.