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8 zabıta ve itfaiye eri alınacak

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Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Mart 2021 Pazar 10:50
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8 zabıta ve itfaiye eri alınacak

Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak. İlk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  ve  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla  zabıta memuru ve itfaiye eri alacaktır.

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde alınacak zabıta ve itfaiye eri alımıyla ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilir. 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.03.2021 10:59
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Safranbolu Belediyesi8 Zabıta Ve Itfaiye Eri Alacak
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