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80 Zabıta Memuru Alınacak

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
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80 Zabıta Memuru Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesine Belediye Zabıta Yönetmeliği  hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 80 zabıta memuru alınacak.

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce  değerlendirmeye alınmayacaktır.

Zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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