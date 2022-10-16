81 ilde 'kumar' ve 'yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis' uygulamasÄ±: 30 gÃ¶zaltÄ±

Â ANKARA, (DHA)

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Sahil GÃ¼venlik ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde; dÃ¼n Ã¼lke genelinde 32 bin 691 personelin katÄ±lÄ±mÄ± ile 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis' uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasÄ±ndaÂ 17 bin 480 iÅŸ yeri ile deniz araÃ§larÄ± ve 450 dernekte 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±,Â Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranan 336 kiÅŸi yakalandÄ±. 294 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ± ve 236 kiÅŸi hakkÄ±nda idari iÅŸlem yapÄ±lÄ±p, para cezasÄ± uygulandÄ±. 98 umuma aÃ§Ä±k iÅŸ yeri ve derneÄŸe de idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

Yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis uygulamasÄ±nda ise 97 yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatÄ±lan iÅŸ yerinde veÂ 105 oynatan kiÅŸi hakkÄ±nda 7258 SayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda adli iÅŸlem, 115 kiÅŸi hakkÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynamaktan idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ± ve para cezasÄ± uygulandÄ±. AyrÄ±ca 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranan 323 kiÅŸi yakalandÄ±. Uygulamalarda; 1 adet yazÄ±cÄ±, 40 bin 615 TL para, 7 adet tabanca, 3 adet av tÃ¼feÄŸi, 41 adet mermi, 29 adet kesici/delici alet, 20 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuÅŸturucu madde, 1938 adet kaÃ§ak sigara ve Ã§ok sayÄ±da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oyun kuponu ile kumar oynanmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lan materyaller ele geÃ§irildi.