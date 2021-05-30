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9 ton dana bonfile satılacak

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından fitilsiz Dana Bonfile İhalesi yapılacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mayıs 2021 Pazar 12:31
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9 ton dana bonfile satılacak

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından fitilsiz Dana Bonfile İhalesi 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 18 Haziran 2021 tarihinde açık teklif usulü ile teklif alınarak satılacak. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 9.450 Kg. fitilsiz dana bonfile, 740.218,50 TL. tahmini bedel ile açık teklif usulü ile satılacak. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Niğde Açık Ceza İnfaz KurumuDana Bonfile
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