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920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak

27 Ocak 2023 Cuma 13:26
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 2022 yılı istihsali 920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği, borsa şartlarında açık artırma usulü ile 3 parti halinde satılacak.

İhale 16 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00‘te Lüleburgaz Ticaret Borsası satış salonunda yapılacak. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale bir hafta sonra aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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