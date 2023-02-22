AB Komiseri Varhelyi: Benim neslim kesinlikle böyle bir deprem görmedi, böyle bir felaket yaşamadı

Ankara

Varhelyi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da bulunmanın büyük bir mutluluk olduğunu ancak bu üzücü olay sonrası gelmenin mutluluk getirmediğini belirten Varhelyi, felaketin boyutundan dolayı şoke olduklarını ve Türk halkının bunları yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Varhelyi, Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak "Bu nedenle buradayız. Biz dost ve müttefik olduğumuz, sizi düşündüğümüz ve yardım etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyen Varhelyi, "Benim neslim kesinlikle böyle bir deprem görmedi, böyle bir felaket yaşamadı. Yaşanan acı inanılmaz boyutlarda. Bizim de bu anlamda destek olmamız, Türkiye'ye yardımcı olabilmemiz ve Türk halkının bunun üstesinden gelebilmesi için Türkiye'nin yanında olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Varhelyi, bunun AB Komisyonu için de Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma gösterme zamanı olduğuna dikkati çekti.

Bu dayanışmanın son derece üst seviye olduğunun altını çizen Varhelyi, bu ziyaretin dayanışmanın önemli bir işareti olduğunu ve başından sonuna kadar Türkiye'nin yanında olacaklarını belirtti.