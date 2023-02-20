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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyetinin kendileri için her zaman önemli olduğunu bildirdi.

20 Şubat 2023 Pazartesi 12:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli

Ankara

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu süreci konusunda Blinken, "Biden yönetimi Türkiye’ye F-16’ların modernizasyonu ve satışı konusunda son derece güçlü destek veriyor. NATO müttefiği ve dost bir ülke olarak, ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye’nin en yüksek sınıflarda faaliyet göstermesi çok önemli. NATO bünyesinde ortak harekat kabiliyetlerimiz çok önemli." dedi.

F-16 satışı ve modernizasyonu konusunda Kongreye resmi bildirimde bulunmadan özel olarak bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirten Blinken, şu anda bu süreç konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Blinken, iki ülke arasında uzun zamandır devam eden savunma ve güvenlik bağlarına işaret ederek, "Başkan Biden’ın her zaman söylediği gibi, bizim için Türkiye ve NATO’nun ortak harekat kabiliyeti son derece önemli." ifadesini kullandı.

YPG/PKK

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya vermiş olduğu destekle ilgili bir soru üzerine Blinken, "Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Eminim Türkiye de bizim DEAŞ konusundaki güvenlik endişelerimizi de aynı şekilde anlıyordur." dedi.

Blinken, DEAŞ'ın tekrar alan kazanmasının engellenmesi konusunda Türkiye ile çalıştıklarının altını çizerek, "Her iki konuya da, her iki endişeye de aynı şekilde yanıt veriyoruz. " dedi.

Çin'i uyardıklarını anımsattı

Çin'in Rusya ile Ukrayna savaşı konusunda işbirliği ihtimaline ilişkin Blinken, "Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı konusunda özellikle silah desteği sağlama düşüncesinden dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin savaşın başından beri Çin'i bu konuda uyardığını anımsatan Blinken, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüşmesinde de bu konunun gündeme geldiğini ancak Çin'e nasıl yanıt verileceği konusunda henüz bilgi veremeyeceğini belirtti.

Blinken, Çin'in Rusya'ya doğrudan silah desteği vermesinin bu ülkenin diğer ülkelerle de ilişkilerini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenTürkiyeNATO
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