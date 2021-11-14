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ABD Donanma Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması'nın Karadeniz’de bulunan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi İstanbul Boğazı'ndan gerçek Marmara Denizi'ne açıldı.  

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
14 Kasım 2021 Pazar 14:17
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ABD Donanma Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL

Askeri geminin geçişine sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti. ABD Donanmasının ikmal gemisi olan T-AO-189 Borda numaralı  ‘USNS John Lenthall’ saat 11.30 sıralarından Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Askeri geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan 206 metre uzunluğundaki askeri gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ABDDonanmasıKaradenizİstanbul BoğazıMarmara Denizi
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