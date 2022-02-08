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Abdülkadir Arslan, Adalet Bakanı Bozdağ ile bir araya geldi

Turan Teşkilatı Onursal Başkanı Aska Grup Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Şubat 2022 Salı 13:27
Abdülkadir Arslan, Adalet Bakanı Bozdağ ile bir araya geldi

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Başkan Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile bir araya gelerek istişare ettik. Yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunduk.
 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir ArslanBekir BozdağTuran TeşkilatıAska Grup Tekstil
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