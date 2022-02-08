Abdülkadir Arslan, Adalet Bakanı Bozdağ ile bir araya geldi

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA
Başkan Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile bir araya gelerek istişare ettik. Yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunduk.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Turan Teşkilatı Onursal Başkanı Aska Grup Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi.
ABDULLAH YİĞİT-ANKARA
Başkan Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile bir araya gelerek istişare ettik. Yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunduk.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ