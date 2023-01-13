Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.005,09
ALTIN
1.145,47
DOLAR
18,79
STERLİN
22,89
EURO
20,32
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
Didim'de 5 yıldızlı otel...
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
İçişleri Bakanlığı 300 İl...
BOTAŞ 261 personel alacak
BOTAŞ 261 personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel...

Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yaptıkları şikayetlerde şiddet mağduru kadınların beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınmasını istedi.

13 Ocak 2023 Cuma 15:43
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi

ANKARA - Bozdağ, tüm başsavcılıklara Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi konusunda genelge gönderdi.

Kadına karşı şiddetin önlenmesinde etkin mücadeleye vurgu yapılan genelgede, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi istendi.

Bu amaca aykırı iş bölümü değişikliği yapılmaması hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı genelgede, ayrıca 27 Aralık 2019 tarihli ve 1584 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 6284 Sayılı Kanun'da düzenlenen tedbir kararlarını vermek üzere, her adliyede belirli aile mahkemelerinin görevlendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, Cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayet başvurularında, mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması talep edildi.

Genelgede, şiddet olayına ilişkin delillerin ivedi şekilde toplanması, mağdurun beyanının özel ortamda alınması, şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen mağdurun beyanının adli görüşme odasında uzman aracılığıyla alınması istendi.

Nitelikli vakalar tespit edilecek

Genelgede, özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Genelgeye göre, tedbir taleplerinde UYAP kayıtları incelenerek taraflar hakkında 6284 Sayılı Kanun kapsamında daha önce verilmiş tedbir kararı, soruşturma ve kovuşturma dosyası ile risk oluşturabilecek bir davanın bulunup bulunmadığı da araştırılacak.

Nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler başta olmak üzere, soruşturmalarda şüpheli hakkında uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleriyle elektronik kelepçe gibi teknik yöntemlerle takip kararı verilmesi de talep edilecek. Böylece uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleri etkin şekilde uygulanacak.

- Ceza infaz kurumlarından ayrılma halinde kolluğa bildirim

Genelgede, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu'nda konuyla ilgili yapılan değişiklikler hatırlatıldı.

Daha önce 63 Sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde düzenlenen, kasten öldürme ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarından tahliye olması veya firar etmesi halinde ceza infaz kurumu müdürlüğünce mağdurun bulunduğu yer kolluk birimine bildirimde bulunulma zorunluluğuna ek olarak genelgeyle izin nedeniyle ceza infaz kurumundan ayrılma durumunda da aynı şekilde bildirim yapılmasının sağlanması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağKadına şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altun: Türkiye'nin dış ve milli güvenlik politikaları milletimizin çıkarlarını yansıtır
Altun: Türkiye'nin dış ve milli güvenlik politikaları milletimizin çıkarlarını yansıtır
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans