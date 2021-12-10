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Adalet Bakanlığı personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 10:57
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Adalet Bakanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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