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Adana Büyükşehir Belediyesi memur alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
09 Haziran 2022 Perşembe 14:40
Adana Büyükşehir Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla açıktan atama yoluyla 80 memur alınacak.

İtfaiye Eri, Fizikçi ve Memur kadroları için başvurular, istenilen belgelerle birlikte 18 - 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Seyhan, Adana adresine yapılacak. 

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.


 

İLAN.GOV.TR

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