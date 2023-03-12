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Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 Mart 2023 Pazar 16:50
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AdanaDeprem
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