ADANA/KOZAN'DA ŞİDDET GÖRDÜĞÜ KOCASINI ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE OLDU

Kozan’a bağlı Tufanpaşa Mahallesinde 21 Ekim tarihinde Efeoğulları çifti arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Kavga sırasında eşi Osman Efeoğulları’nı bıçakla yaralanmış ve tedavi gördü hastanede Osman Efeoğulları hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerdeki duruşmasında Öznur Gülten Efeoğulları (65), mahkemedeki savunmasında "Ölümle burun buruna gelen bir kadının kendisini savunmasını suç olarak göremezsiniz" dedi.

Eşini öldürme iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan Öznur Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından 5 ay tutuklu kaldığı Kozan M Tipi Cezaevinden bugün tahliye edildi.