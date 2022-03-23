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ADANA/KOZAN'DA ŞİDDET GÖRDÜĞÜ KOCASINI ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE OLDU

Kozan’da 20 Ekim 2021 tarihinde şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları’nı bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Öznur Efeoğulları, 5 ay sonra tahliye edildi.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
23 Mart 2022 Çarşamba 15:03
ADANA/KOZAN'DA ŞİDDET GÖRDÜĞÜ KOCASINI ÖLDÜREN KADIN TAHLİYE OLDU

Kozan’a bağlı Tufanpaşa Mahallesinde 21 Ekim tarihinde Efeoğulları çifti arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Kavga sırasında eşi Osman Efeoğulları’nı bıçakla yaralanmış ve tedavi gördü hastanede Osman Efeoğulları hayatını kaybetmişti. 

Geçtiğimiz günlerdeki duruşmasında Öznur Gülten Efeoğulları (65), mahkemedeki savunmasında "Ölümle burun buruna gelen bir kadının kendisini savunmasını suç olarak göremezsiniz" dedi.

Eşini öldürme iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan Öznur Efeoğulları,  Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından 5 ay tutuklu kaldığı Kozan M Tipi Cezaevinden bugün tahliye edildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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