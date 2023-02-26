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Adıyaman'da Mersin Büyükşehir Belediyesince 3 bin 500 kişilik konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin 500 kişinin barınabileceği konteyner kent inşa ediliyor.

26 Şubat 2023 Pazar 14:02
Adıyaman'da Mersin Büyükşehir Belediyesince 3 bin 500 kişilik konteyner kent kuruluyor

Adıyaman (AA)

Belediye ekipleri, Kayalık Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkisinde bulunan 8 bin metrekarelik boş arazi üzerine 670 konteyner kurulması için altyapı çalışmalarına başladı.

Sahra hastanesi, okuma salonu, kreş, yemekhane, tuvalet, banyo ve sosyal alanların bulunacağı konteyner kentte 3 bin 500 kişi barınabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AA muhabirine, depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verme, devletin kurumlarıyla istişare ve iş birliği halinde çalışma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Adıyaman ve ilçelerinde yaraların sarılması için 24 belediyenin çalışma başlattığını dile getiren Seçer, şöyle konuştu:

"80 bin metrekare üzerine 670 konteynerden oluşan, sahra hastanesinin, okuma salonlarının, kreşlerin, sosyal donatı alanlarının olduğu konteyner kent oluşturuyoruz ama bunu yaparken de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz, ince hesaplamaları yapıyoruz çünkü insanlar burada uzun süre kalma durumunda olabilirler. Neticede kalıcı konutların yapılması mutlaka zaman alacak ve Adıyaman kış koşullarının çetin olduğu bir bölge, dolayısıyla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek bir mini kent oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmayı yaparken bizim mutlaka koordinasyonumuz var ama diğer belediyelerimizin, devletin diğer kurumlarının bize sağladığı iş birliği son derece önemli."

"Yaraları hep beraber saracağız"

Seçer, Gölbaşı ilçesinde içme suyu şebekesinin ayağa kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Adıyaman'ın ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi, vatandaşların yaralarının sarılması için her türlü gayreti göstereceklerini vurgulayan Seçer, "Herkesin bunu hem idari görev, asli görev hem de insani görev olarak yaptığını söyleyebilirim. Umut ediyorum bu yaraları hep beraber saracağız. Yıkım, acı büyük, kayıplar çok büyük ama bunları zaman içerisinde hep beraber saracağız. Milletimiz de vatanımız da büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük devlettir." ifadelerini kullandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de deprem sonrası Adıyaman'da büyük bir yıkımın yaşandığını anlatarak, depremzedelerin sorunlarını çözme adına yapılan konteyner kent için teşekkür etti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanMersin Büyükşehir BelediyesiKonteyner
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