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Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
19 Mart 2022 Cumartesi 15:24
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

Başvurular 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 03 Nisan 2022 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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