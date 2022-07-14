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Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:31
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 221 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 18 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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