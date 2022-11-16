Adnan Oktarâ€™a 8 bin 658 yÄ±l hapis

Ä°STANBUL - Adnan Oktar SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik hÃ¼kmÃ¼n Ä°stinaf Mahkemesi tarafÄ±ndan usulen bozulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden gÃ¶rÃ¼len davada mahkeme Adnan Oktar ile birlikte 14 Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisine 8 bin 658 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. KararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adnan Oktar, "Devletimize gÃ¼venimiz tam. Karardan mutluyuz. KararÄ± Allah verdi. GÃ¼zel gÃ¼nler var Ã¶mrÃ¼mÃ¼zde. Ä°slam dÃ¼nyaya hakim olacak. TÃ¼rkiye'de gÃ¼zel bir Ã¼lke olacak. Karar hayÄ±rlara vesile olsun" dedi.



Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve Ä°nfaz Kurumu karÅŸÄ±sÄ±ndaki salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya Adnan Oktar'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu sanÄ±klar getirildi. Salonda bazÄ± tutuksuz sanÄ±klar ve sanÄ±k avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± Ã§ok sayÄ±da izleyici de takip etti.



DuruÅŸma savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan 19 EylÃ¼l'de hazÄ±rlanan 445 sayfalÄ±k mÃ¼talaada, FETÃ– ile Adnan Oktar silahlÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n oldukÃ§a benzer durumlarda hareket ederek insanlarÄ±n dini hassasiyetlerini manipÃ¼le ettikleri bilgisine yer verilerek, dÃ¶nemin siyasi ve sosyal koÅŸullarÄ±na gÃ¶re sÃ¶ylem geliÅŸtirdikleri ve faaliyetlerini buna gÃ¶re planladÄ±klarÄ± belirtildi. MÃ¼talaada, sanÄ±klarÄ±n, Akkuyu NÃ¼kleer Santral Projesi, Suriye politikalarÄ± ve TÃ¼rkiye-Rusya'yÄ± ilgilendiren istihbari konularda bilgi toplama, ayrÄ±lan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin zor durumda bÄ±rakÄ±lmalarÄ± iÃ§in FetÃ¶'cÃ¼ olduklarÄ±na iliÅŸkin yabancÄ± istihbarat birimlerine bilgi verilmesi ÅŸeklinde eylemlerde bulunduklarÄ± anlatÄ±ldÄ±. MÃ¼talaada, Oktar'Ä±n sistematik ÅŸekilde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na cinsel istismarda bulunduÄŸu, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin bir kÄ±sÄ±m bÃ¼rokrat, siyasetÃ§i, gazeteci, kamu gÃ¶revlisi ve sivil vatandaÅŸlara yÃ¶nelik kiÅŸisel bilgileri kaydedip Oktar'a sunduklarÄ±, bu verilerin arÅŸivlenmiÅŸ ÅŸekilde muhafaza edildiÄŸi belirtildi. MÃ¼talaada, Ã¶rgÃ¼t lideri Oktar'Ä±n "Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticiliÄŸi", "FetÃ¶ silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m", "siyasal veya askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s", "eziyet", "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma", "birden fazla kiÅŸiyle birlikte birden fazla kez Ã§ocuÄŸa karÅŸÄ± cinsel istismar", "cinsel saldÄ±rÄ±", "cinsel saldÄ±rÄ±ya teÅŸebbÃ¼s", "kiÅŸisel verilerin kaydedilmesi", "tehdide azmettirme" suÃ§larÄ±ndan 232 yÄ±l 9 aydan 1198 yÄ±la kadar hapsi istendi. Ã–rgÃ¼t yÃ¶neticisi olarak yargÄ±lanan diÄŸer sanÄ±klar Tarkan YavaÅŸ, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora YÄ±ldÄ±z, Halil Hilmi MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°brahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve BÃ¼yÃ¼kbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, AyÅŸegÃ¼l HÃ¼ma Babuna ve Fatma Ceyda ErtÃ¼zÃ¼n'Ã¼n de benzer suÃ§lardan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istenen mÃ¼talaada, 71 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ± talep edildi.



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CÄ°NSEL SUÃ‡LARIN VE Ã–RGÃœTÃœN VARLIÄžI KABUL EDÄ°LDÄ°



Mahkeme baÅŸkanÄ± kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadan, "stinaf mahkemesi verdiÄŸi kararÄ±nda Ã¶rgÃ¼t ve cinsel suÃ§lar Ã¼zerinde daha yoÄŸun bir denetim yapmÄ±ÅŸ. Ã–rgÃ¼t hususunun var olduÄŸunu kabul etmiÅŸ, cinsel suÃ§larda ise genel olarak bu eylemin rÄ±za dahilinde olduÄŸunu kabul etmiÅŸ. Biz inceleme ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±z sonucunda, cinsel suÃ§lara iliÅŸkin maÄŸdurlarÄ±n Ã§ok azÄ±nda bu suÃ§un maÄŸduru olmadÄ±ÄŸÄ±, suÃ§un oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kanaatine vardÄ±k. Bu halde mahkememiz cinsel suÃ§larda irade fesadÄ± olduÄŸunu ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti"dedi.



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ADNAN OKTARâ€™A 8 BÄ°N 658 YIL HAPÄ°S



Mahkeme, Adnan Oktarâ€™a "Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticiliÄŸi", "cinsel istismar", "eÄŸitim hakkÄ±nÄ±n engellenmesi", "eziyet", "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lmak" ve "kiÅŸisel verilerin kaydedilmesi" suÃ§larÄ±ndan ÅŸahsi olarak 891 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme Ã¶rgÃ¼t yÃ¶netici olmasÄ± nedeniyle diÄŸer sanÄ±klarÄ±n da iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan Adnan Oktarâ€™Ä± sorumlu tutarak neticeten 8 bin 658 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.



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Ã–RGÃœT YÃ–NETÄ°CÄ°LERÄ°NE DE Â 8 BÄ°N 658 YIL HAPÄ°SÂ



Mahkeme, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticileri Alev Babuna, Aylin Atmaca, AyÅŸegÃ¼l HÃ¼ma Babuna, Bora YÄ±ldÄ±z, Ulviye Didem Ãœrer, Yeliz Sucu, Merve BÃ¼yÃ¼kbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan YavaÅŸ, Halil Hilmi MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°brahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda ErtÃ¼zÃ¼nâ€™Ã¼ de Adnan Oktar ile aynÄ± hapis cezasÄ± olan 8 bin 658 yÄ±l hapis hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.



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FETÃ– VE ASKERÄ° CASUSLUK SUÃ‡UNDAN BERAAT



Mahkeme tÃ¼m sanÄ±klara, "FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" ve "siyasal veya askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan beraat verdi. 106 sanÄ±k hakkÄ±nda sadece "Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 4 yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis cezasÄ± verildi. 8 sanÄ±ÄŸa ise "Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m" suÃ§undan 3'er yÄ±l hapis cezasÄ±, 16 sanÄ±ÄŸa da etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mleri dikkate alÄ±narak deÄŸiÅŸik oranlarda hapis cezasÄ± verildi. Mahkeme 67 sanÄ±ÄŸa ise benzer suÃ§lardan deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ± verdi. Heyet sanÄ±k Mert Sucu'yu "Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi", "cinsel istismar", "cinsel saldÄ±rÄ±", "gÃ¶revini yaptÄ±rmamak iÃ§in direnme" ve 2 polis memuruna karÅŸÄ± "Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan 152 yÄ±l 5 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Heyet, 3 tutuksuz sanÄ±k hakkÄ±nda ise tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. Mahkeme, 3 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ±nÄ±n ise ayrÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti. Mahkeme baÅŸkanÄ±, 15 yÄ±l Ã¼zeri ceza alan sanÄ±klara dosyanÄ±n resen Ä°stinaf Mahkemesine gÃ¶nderileceÄŸini, bunun altÄ±nda ceza alanlar ve beraatlar yÃ¶nÃ¼nden ise kararÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren 7 gÃ¼n iÃ§inde itiraz edilebileceÄŸini belirtti.



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"DEVLETÄ°MÄ°ZE GÃœVENÄ°MÄ°Z TAM KARARDAN MUTLUYUZ"



1 buÃ§uk saat sÃ¼ren kararÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ±, "Karar bundan ibaret, geÃ§miÅŸ olsun" dedi. KÃ¼rsÃ¼ye gelerek sÃ¶z alan Adnan Oktar, "Sizlere sevgimiz tam. Devletimize gÃ¼venimiz tam. Karardan mutluyuz. KararÄ± Allah verdi. GÃ¼zel gÃ¼nler var Ã¶mrÃ¼mÃ¼zde. Ä°slam dÃ¼nyaya hakim olacak. TÃ¼rkiye'de gÃ¼zel bir Ã¼lke olacak. Karar hayÄ±rlara vesile olsun" diyerek salondan ayrÄ±ldÄ±. Tutuksuz sanÄ±klar ve izleyiciler ise Adnan Oktarâ€™Ä± salondan Ã§Ä±karken alkÄ±ÅŸlayarak uÄŸurladÄ±.



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DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°



Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nda, Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi olmak suÃ§undan yargÄ±lanan sanÄ±klar Adnan Oktar, Tarkan YavaÅŸ, Mehmet Noyan Orcan, Bora YÄ±ldÄ±z, Halil Hilmi MÃ¼ftoÄŸlu, Ä°brahim Tuncer, Ulviye Didem Ãœrer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve BÃ¼yÃ¼kbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda ErtÃ¼zÃ¼n, AyÅŸegÃ¼l HÃ¼ma Babuna'ya ayrÄ± ayrÄ± 9 bin 803 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verilmesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Mahkeme 107 sanÄ±ÄŸa "Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 4 yÄ±l 6'ÅŸar ay, 20 sanÄ±ÄŸa da "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak", "gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± mal bildirme", "Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m etme", "suÃ§luyu kayÄ±rma", "ruhsatsÄ±z silah taÅŸÄ±ma" ve "tehdit" suÃ§larÄ±ndan 1 yÄ±l 8 aydan 11 yÄ±l 3 aya kadar deÄŸiÅŸen miktarlarda hapis cezasÄ± vermiÅŸti. Etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanan 12 sanÄ±ÄŸa "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" suÃ§undan 11 ay 7'ÅŸer gÃ¼n hapis cezasÄ± veren mahkeme, bu sanÄ±klarla ilgili hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± karara baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. SanÄ±k Mustafa KuÅŸÃ§u, Ozan SÃ¼er ve Turgut Aksu'nun tahliyesine karar veren mahkeme, BahadÄ±r KÃ¶seoÄŸlu hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. SanÄ±klardan 3'Ã¼nÃ¼n tÃ¼m suÃ§lardan beraatÄ±na hÃ¼kmeden mahkeme, sanÄ±klar Ahmet BÃ¼rke, Dolunay Tezin, HÃ¼seyin Alpar SayÄ±n, Sibel YÄ±lmaztÃ¼rk, Åžecaaddin Ã‡elikler, EÅŸref Nuri YakÄ±ÅŸan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz TanÄ±k'Ä±n tutuklanmalarÄ±na karar vermiÅŸti. Bir kÄ±sÄ±m sanÄ±klarÄ±n bazÄ± suÃ§lardan beraatÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±ran heyet, 80 sanÄ±ÄŸÄ± ise Ã§eÅŸitli suÃ§lardan 3 yÄ±l ile 36 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.



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Ä°STÄ°NAF MAHKEMESÄ° KARARI BOZMUÅžTU



Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Adnan Oktar organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik, aralarÄ±nda Oktar ve Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu 84'Ã¼ tutuklu 215 sanÄ±k hakkÄ±nda yerel mahkemece verilen hÃ¼kmÃ¼ usulden bozmuÅŸtu. Ä°stinafÄ±n bozma kararÄ±yla 68 sanÄ±ÄŸÄ±n, tutuklulukta geÃ§irdikleri sÃ¼re ve haklarÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼mlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alÄ±narak tahliyelerine karar verilmiÅŸti. AlÄ±nan kararda, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, AyÅŸegÃ¼l HÃ¼ma Babuna, Bora YÄ±ldÄ±z, Hakan Kurtul, Halil Hilmi MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°brahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve BÃ¼yÃ¼kbayrak, OÄŸuzhan SevinÃ§, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan YavaÅŸ, Ulviye Didem Ãœrer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamÄ±na hÃ¼kmedilmiÅŸti. Kararda, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, AyÅŸegÃ¼l HÃ¼ma Babuna, Bora YÄ±ldÄ±z, Hakan Kurtul, Halil Hilmi MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°brahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve BÃ¼yÃ¼kbayrak, OÄŸuzhan SevinÃ§, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan YavaÅŸ, Ulviye Didem Ãœrer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamÄ±na hÃ¼kmedilmiÅŸti. Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da tahliyelerin "usul ve yasaya aykÄ±rÄ±" olduÄŸunu belirterek, sanÄ±klar hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Ä°tirazÄ±n reddedilmesinin ardÄ±ndan BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, bir Ã¼st mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuÅŸtu. SÃ¶z konusu itirazÄ± deÄŸerlendiren Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanÄ±ktan 61'i hakkÄ±nda "cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti. HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 61 sanÄ±ktan 50'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸ, dava dosyasÄ± ilk derece mahkemesine gÃ¶nderilmiÅŸti.