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Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek

Barkodlu geçici kimlik belgesi, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar üç ay geçerli olacak

18 Şubat 2023 Cumartesi 12:05
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek

ANKARA (AA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzedelerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabileceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.

Bunun için afetzedenin yerleşim yeri veya diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak.

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzedeler, kendilerinin yanı sıra veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini de e-devlet'ten barkodlu olarak temin edebilecek.

Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

AA

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