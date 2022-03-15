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Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Mart 2022 Salı 14:24
Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

BİNGÖL - Suriye'nin Afrin kentindeki görevlerini tamamlayan 203 komando, Bingöl Jandarma Komutanlığı'ndaki görev yerlerine döndü. Komandolar, ayrı kaldıkları aileleriyle hasret giderdi.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütleri ile mücadelede 6 ay boyunca görev alan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 203 komando, yurda döndü. Bingöl'e gelen komandoları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve aileleri karşıladı. Aileler, buluşmada büyük sevinç yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfrinKomandolarSuriye
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